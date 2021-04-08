Говорят, что именно из-за него Одесчина занимает лидирующие позиции по суточному приросту заболевших

В Одессе нашли причину всплеска заболеваемости ковидом начиная с февраля месяца

Как известно, уже больше месяца в Одесском регионе наблюдают высокий уровень заболеваемости коронавирусом. И показатели растут каждый день.

Причиной этого, по мнению специалистов, является британский штамм, который бушует в регионе. Именно из-за него Одесская область занимаем лидирующие позиции по суточному приросту заболевших.

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, передает Politeka.net

Так, в течение марта у больных с тяжелым течением болезни были отобраны образцы и направлены в референс-лабораторию, которая изучила и подтвердила наличие в этих образцах так называемого британского штамма коронавируса.

Результаты исследований пришли из Британии 5 апреля.

Британский вариант коронавируса впервые выявили в сентябре 2020 года. У него короткий инкубационный период (1-3 дня), он втрое более заразный, реже, чем “уханьский”, протекает в легкой форме и характеризуется более высокой смертностью среди инфицированных.

«По нашему мнению, именно циркуляция британского штамма вируса и стала причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области со второй половины февраля текущего года. Если с начала февраля в области ежесуточно регистрировалось в среднем 150-200 случаев, то в марте 700 и больше (максимально за сутки 1606 пациентов)», — рассказали в областном Лабораторном центре МОЗ.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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