В Одесской области стремительно возросло число летальных случаев от ковида

Только за последние сутки не справились с болезнью и скончались 43 жителя Одессы и области, у которых ранее диагностировали COVID-19. Тревожную сводку обнародовали в СНБО, передает Politeka.net

На 1 142 человек лабораторно подтвердили коронавирус, при этом общее число выявленных заболевших составляет 117 тысячи 549

Всего погибших за время пандемии - 2 028.

85 422 человека получили статус выздоровевших, в том числе 262 – за последние сутки.

На данный момент в Одесской области болеют 30 099 человек.

Ранее мы сообщали, в Одессе нашли причину всплеска заболеваемости ковидом начиная с февраля месяца.

Как известно, уже больше месяца в Одесском регионе наблюдают высокий уровень заболеваемости коронавирусом. И показатели растут каждый день.

Причиной этого, по мнению специалистов, является британский штамм, который бушует в регионе. Именно из-за него Одесская область занимает лидирующие позиции по суточному приросту заболевших.

Так, в течение марта у больных с тяжелым течением болезни были отобраны образцы и направлены в референс-лабораторию, которая изучила и подтвердила наличие в этих образцах так называемого британского штамма коронавируса.

Британский вариант коронавируса впервые выявили в сентябре 2020 года. У него короткий инкубационный период (1-3 дня), он втрое более заразный, реже, чем “уханьский”, протекает в легкой форме и характеризуется более высокой смертностью среди инфицированных.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

А еще Politeka писала, что в Одессе пациенты с ковидом рассказали о пережитом, видео: В любой момент может всё закончиться"

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