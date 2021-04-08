На одесской автодороге перевернулся микроавтобус с людьми
Аварии произошла около 7 часов утра 8 апреля на трассе Одесса-Рени. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net
По словам очевидцев, возле села Расселенец Великодальницкого сельсовета опрокинулся микроавтобус Мерседес.
Свидетели случившегося говорят, что в ДТП не обошлось без пострадавших.
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На месте работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции, которая выясняет все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Объездной дороге произошла авария с участием грузовиков.
«Водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по Объездной дороге, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим грузовиком DAF с прицепом, который остановился впереди», - говорится в сообщении полицейских.
Виновника аварии, 41-летний водителя фуры отвезли в больницу.
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