На одесской автодороге перевернулся микроавтобус с людьми

Аварии произошла около 7 часов утра 8 апреля на трассе Одесса-Рени. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net

По словам очевидцев, возле села Расселенец Великодальницкого сельсовета опрокинулся микроавтобус Мерседес.

Свидетели случившегося говорят, что в ДТП не обошлось без пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции, которая выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, в Одессе на Объездной дороге произошла авария с участием грузовиков.

«Водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по Объездной дороге, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим грузовиком DAF с прицепом, который остановился впереди», - говорится в сообщении полицейских.

Виновника аварии, 41-летний водителя фуры отвезли в больницу.

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Происшествие случилось днемна площади Веры Холодной.

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