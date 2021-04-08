В Одессе на Молдаванке женщина огрела малолетнюю дочь расколенной сковородкой
Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого. Об этом соообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net
Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.
Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала девочку в городскую больницу №10. В медучреждении ребенку оказали первую помощь, но не госпитализировали.
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В тоже время сообщается, что 34-летнюю одесситку доставили в отделение полиции.
Правоохранители усматривают в ее действиях признаки правонарушения по статье о нанесении умышленных легких телесных повреждений.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщину подозревают в убийстве недоношенного ребенка.
Инцидент случился в городе Белгород-Днестровском.
Как стало известно, в феврале месяце 31-летняя женщина родила дома недоношенного ребенка, а через четыре дня он скончался по неизвестным причинам.
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