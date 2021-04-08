Под Одессой неадекват с ножом напал на продавца, после чего разъяренные люди устроили над ним самосуд с палками

Инцидент случился вечером в среду, в городе Черноморске. Об этом соообщает телеграм-канал Черноморск ИТ-3, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть скролльте станицу до конца)

Всё началось с того, что молодой человек похитил мобильный телефон у продавца овощной лавки, а после чего выхватил нож и нанес ему пять ножевых ранений.

«Убери нож, я сейчас полицию вызову, что ты делаешь утырок?», - слышны голоса за кадром.

Прохожие с палками задержали неадеквата и вызвали полицию, а пострадавшему продавцу скорую помощь.

По предварительной информации потерпевший не получил серьезных повреждений.

В тоже время злоумышленника задержали. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, вОдессе на Молдаванке женщина огрела малолетнюю дочь расколенной сковородкой.

Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого.

Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.

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