Под Одессой неадекват с ножом напал на продавца, после чего разъяренные люди устроили над ним самосуд с палками
Инцидент случился вечером в среду, в городе Черноморске. Об этом соообщает телеграм-канал Черноморск ИТ-3, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть скролльте станицу до конца)
Всё началось с того, что молодой человек похитил мобильный телефон у продавца овощной лавки, а после чего выхватил нож и нанес ему пять ножевых ранений.
«Убери нож, я сейчас полицию вызову, что ты делаешь утырок?», - слышны голоса за кадром.
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Прохожие с палками задержали неадеквата и вызвали полицию, а пострадавшему продавцу скорую помощь.
По предварительной информации потерпевший не получил серьезных повреждений.
В тоже время злоумышленника задержали. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, вОдессе на Молдаванке женщина огрела малолетнюю дочь расколенной сковородкой.
Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого.
Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.
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