Пока внук ездил за концентратором ему позвонили и сообщили, что бабушка умерла

В Одессе одна из пациенток с ковид скончалась в день выписки из больницы

У пенсионерки была очень низкая сатурация и пока ее внук ездил за кислородным концентратором к волонтером она умерла. Об этом откровенно рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, которая занимается помощь больным COVID-19, передает Politeka.net

Она обращает внимание, что одесские волонтеры еще с октября месяца привыкли к тому, что из ковидных отделений выписывают пациентов с 85-88 без кислорода, чтобы освобождать свободные места.

Данная категория пациентов, по словам Ножевниковой, стала осенью основными подопечными фонда – им выдают кислородные концентраторы в бесплатную аренду.



«Сейчас пошли выписки и 82-86 и даже ниже 80. Врачи вынуждены освобождать места для новых пациентов. Мест для госпитализации не хватает... Сегодня у нас две таких выписки, первая из которых закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Она тут же упала в сатурации до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла», - написала на своей странице в Фейсбук волонтер.

Ножевникова обращает внимание на то, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии на дому, они не смогут приходить в поликлиники, в которые на днях поступили порядка ста концентраторов, купленных городом.

Кроме того, она показала скриншоты рабочей переписки фонда, из которой следует, что умершей женщине было 82 года. Когда ее внук приехал за концентратором, ему позвонили и сообщили, что бабушка умерла.

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