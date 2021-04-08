Пассажиров, которые откажутся во время поездки надевать маску, высадят из поезда
Такое предупреждение появилось на официальной странице «Укрзалізниці» в Фейсбук, передает Politeka.net
Сообщается, что по инструкции, после третьего предупреждения проводник имеет право позвонить в полицию. И если человек так и не наденет в поезде маску, его на ближайшей остановке встретит наряд полиции.
При этом пассажиров просят уважать персонал поездов, который всю дорогу вынужден быть в маске, а также других пассажиров.
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Ранее мы сообщали, в Одессе нашли причину всплеска заболеваемости ковидом начиная с февраля месяца.
Как известно, уже больше месяца в Одесском регионе наблюдают высокий уровень заболеваемости коронавирусом. И показатели растут каждый день.
Причиной этого, по мнению специалистов, является британский штамм, который бушует в регионе. Именно из-за него Одесская область занимает лидирующие позиции по суточному приросту заболевших.
Так, в течение марта у больных с тяжелым течением болезни были отобраны образцы и направлены в референс-лабораторию, которая изучила и подтвердила наличие в этих образцах так называемого британского штамма коронавируса.
Британский вариант коронавируса впервые выявили в сентябре 2020 года. У него короткий инкубационный период (1-3 дня), он втрое более заразный, реже, чем “уханьский”, протекает в легкой форме и характеризуется более высокой смертностью среди инфицированных.
Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки
А еще Politeka писала, что в Одессе пациенты с ковидом рассказали о пережитом, видео: В любой момент может всё закончиться"
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