На месте была полиция

На Куликовом поле неизвестные повредили импровизированный мемориал одесской трагедии 2 мая

Об этом сообщает портал «Одесса медиа», в четверг, 8 апреля.

Как известно, у Дома профсоюзов на Куликовом поле были установлены венки и таблички с фото в память о погибших 2 мая 2014 года.

Однако сегодня неизвестные сорвали со стендов фотографии и бросили на их землю.

Также на месте, по информации СМИ, замечены следы от костра.

Вызванные правоохранители сейчас проводят проверку.

Не так давно мы сообщали, что депутаты районого совета проголосовали за установку памятника жертвам одесской трагедии 2 мая, после чего разгорелся скандал.

Так, во время заседания 2 апреля был принять документ увековечить память погибшим в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Эту инициативу выдвинули депутаты "Партии Шария". В тоже время представители «Европейской солидарности», которые покинули сессионный зал, жутко возмутились, назвав решение «пророссийским реваншем» и пригрозили СБУ.

На следующий день политик Виталий Барвиненко поспешил опровергнуть информацию об установлении памятника.

По словам Барвиненко, депутаты поддержали создание рабочей группы, которая должна разработать предложения по увековечению памяти жертв трагедии 2 мая. Об этом он написал у себя в Фейсбук.

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