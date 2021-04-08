В пригороде Одессы мужчина задушил своего отчима прямо на улице

Пожилого родственника пасынок лишил жизни по дороге из магазина домой. Подробнее о преступлении, которое произошло в селе Усатово, что под Одессой, сообщили в пресс - службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, 47-летний мужчина несколько месяцев назад вернулся из тюрьмы.

Он постоянно конфликтовал со своим 74-летним отчимом, и тот выгнал его из дома. Тогда, по данным следствия, пасынок подстерег пенсионера на улице, избил его и задушил.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили местные жители и обратились в полицию. Опросив селян, правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.

Мужчина своей вины не отрицал и в содеянном признался. Рассказал, что часто конфликтовал с отчимом и был зол на него, поэтому, увидев, как тот возвращается домой с магазина, не удержался, чтобы не наброситься на него.

Подозреваемого отправили под стражу. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого.

Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.

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