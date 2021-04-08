Сегодня, 8 апреля, Одессу сковали пробки из-за ремонта дорог

Соответствующее видео размести телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)Так, например, сложности с движением возникли на Французском бульваре.

Из-за дорожных работ не могут проехать, как автомобили, так и трамваи.

Пассажирам не хватает терпения, и они покидают общественны транспорт, чтобы добраться пешком.

«На Французском бульваре из-за дорожных работ образовалась пробка, трамваи стоят и люди идут пешком», - говорится в публикации телеграм-канала.

Как сообщили в пресс-службе одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт улицы Новощепной ряд, Адмиральского проспекта и улицы Черняховского.

Кроме того, коммунальщики ремонтируют дорожное покрытие улицы Балковской, Овидиопольского путепровода, Святослава Рихтера и Черноморского казачества, что в районе Пересыпи.

В Киевском районе ремонтируют тротуары по улице Чубаевской.

Ранее мы писали, на Куликовом поле неизвестные повредили импровизированный мемориал одесской трагедии 2 мая.

Как известно, у Дома профсоюзов на Куликовом поле были установлены венки и таблички с фото в память о погибших 2 мая 2014 года.

Однако сегодня неизвестные сорвали со стендов фотографии и бросили их на землю.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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