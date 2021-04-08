В Одессе непутевая мать бросила своего новорожденного ребенка на сожителя, а сама уехала в столицу
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Женщина оставила мужчине, с которым была в отношениях, свою 6-дневную дочь. Свой поступок она объяснила тем, что оставила ребенка с отцом по договоренности, отметив, что у него есть жилье и средства, чтобы обеспечить дочь. Сама она уехала "по делам" в Киев.
Через несколько дней мужчина принес малышку в детский дом.
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Он утверждает, что не может заниматься воспитанием ребенка, так как ему на это не хватает времени из-за работы. Однако позже мужчина пообещал забрать дочь.
Пользователи в соцсети принялись бурно комментировать инцидент. Мнения людей разделились, одни пожалели младенца, что у него такие бессовестные родители, а другие, наоборот, считают, что девочке еще повезло, учитывая нынешнюю статистику детоубийств.
«Нет слов, ребенка жалко»,
«Пока будут платить пособия матерям-одиночкам, будут брошенные дети»,
«6 дней мальку, а мама уехала, у нее материнский инстинкт не проснулся похоже»,
«Что творится с людьми?»,
«Да уж, повезло ребеночку, родился на свет, а оказался никому не нужен»,
«Стерилизовать таких родителей, они не достойны ребенка»,
«Учитывая нынешнюю статистику по детоубийству, то этому ребенку повезло»,
"Жаль дите, только родилось и сразу предали",
«Хорошо хоть принес, неизвестно, чем бы это еще обернулось», - пишут в сети.
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