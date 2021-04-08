В Одессе зна два дня закрыли морской порт

Причиной стали военно-морские учения в Черном море.

Как сообщили в пресс-службе АМПУ, запрет на передвижение гражданских судов будет действовать 8 и 9 апреля с полуночи до 19:00.

Кроме Одесского работа ограничена в пяти других портах: Южном, Черноморском, Николаевском, Херсонском и Ольвийском.

В тоже время телеграм-канал PavlovskyNews сообщает , что в порту Одессы непривычно тихо.

«Сейчас приостановлены судозаходы. На горизонте не видно ни одного судна, в т.ч. военного, что непривычно для Одессы. Поскольку нет судозаходов, то и отсутствует перевалка. Поэтому в районе Морвокзала достаточно тихо, что бывает редко», - отмечается в публикации.

До этого мы сообщали что 8 апреля Одессу сковали пробки из-за ремонта дорог.

Из-за дорожных работ не могут проехать, как автомобили, так и трамваи.

Как сообщили в пресс-службе одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт улицы Новощепной ряд, Адмиральского проспекта и улицы Черняховского.

Кроме того, коммунальщики ремонтируют дорожное покрытие улицы Балковской, Овидиопольского путепровода, Святослава Рихтера и Черноморского казачества, что в районе Пересыпи.

В Киевском районе ремонтируют тротуары по улице Чубаевской.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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