В Одессе будут судить женщину-живодерку, которая выбросила с окна многоэтажки свою кошку, а затем спустила вниз и добила несчастное животное ножом

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительный акт в отношении 56-летней одесситки по делу о жестоком обращении с животным уже направлен в суд.

В ходе следствия выяснилось, что в феврале этого года жительница поселка Котовского во время внезапного приступа агрессии выбросила свою кошку с 10-этажа, а когда увидела, что животное выжило, спустилась и добила его ножом. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер. Всё это произошло средь бела дня во дворе одной из многоэтажек на Десантном бульваре.

Свой поступок она объяснила полицейский тем, что кошка ее поцарапала.

Согласно украинскому законодательству, жестокое обращение с животными карается арестом до 6 месяцев, ограничением свободы от 3 до 5 лет или тюремным сроком от 3 до 5 лет.

Ранее мы сообщали, в Одессе на Молдаванке женщина огрела малолетнюю дочь расколенной сковородкой.

Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого.

Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.

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