В Одессе будут судить женщину-живодерку, которая выбросила с окна многоэтажки свою кошку, а затем спустила вниз и добила несчастное животное ножом
Как
В ходе следствия выяснилось, что в феврале этого года жительница поселка Котовского во время внезапного приступа агрессии выбросила свою кошку с 10-этажа, а когда увидела, что животное выжило, спустилась и добила его ножом. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер. Всё это произошло средь бела дня во дворе одной из многоэтажек на Десантном бульваре.
Свой поступок она объяснила полицейский тем, что кошка ее поцарапала.
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Согласно украинскому законодательству, жестокое обращение с животными карается арестом до 6 месяцев, ограничением свободы от 3 до 5 лет или тюремным сроком от 3 до 5 лет.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Молдаванке женщина огрела малолетнюю дочь расколенной сковородкой.
Происшествие случилось в ночь на четверг на улице Богдана Хмельницкого.
Так, полицейские получили вызов о домашнем насилии и по указанному адресу выехали на место. Там они увидели, что родная мать ошпарила горячей сковородкой ноги своей 10-летней дочери.
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