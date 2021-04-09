В Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП.

Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.

ЧП прокомментировала глава департамента образования Елена Буйневич.

Чиновница сообщила, что парень залез на крышу поезда, чтобы сделать красивые селфи, однако расплата за такие забавы привела к трагическим последствиям. Об этом она написала у себя в Фейсбук.

«Очередное селфи подростка на поезде. Ожог - 90 процентов.

Не работают наши беседы.

И домашние не работают.

Вопреки профессии считаю, что в этом вопросе помогают только страшные фото.

И многократное повторение - мы, увы, не бессмертны! И не неуязвимы. И это ФИЗИКА. Это ток. Это смертельно. А не селфи и красота», - отметила она.

«Пожалуйста, не думайте, что беседы одной достаточно, говорите, показывайте, пугайте, убеждайте - все средства хороши...», - добавила Елена Буйневич.

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