В Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током
Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП.
Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.
Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.
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ЧП прокомментировала глава департамента образования Елена Буйневич.
Чиновница сообщила, что парень залез на крышу поезда, чтобы сделать красивые селфи, однако расплата за такие забавы привела к трагическим последствиям. Об этом она написала у себя в Фейсбук.
«Очередное селфи подростка на поезде. Ожог - 90 процентов.
Не работают наши беседы.
И домашние не работают.
Вопреки профессии считаю, что в этом вопросе помогают только страшные фото.
И многократное повторение - мы, увы, не бессмертны! И не неуязвимы. И это ФИЗИКА. Это ток. Это смертельно. А не селфи и красота», - отметила она.
«Пожалуйста, не думайте, что беседы одной достаточно, говорите, показывайте, пугайте, убеждайте - все средства хороши...», - добавила Елена Буйневич.
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