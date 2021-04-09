Полицейским предстоит установить личность умершего, а также виновника его гибели.

Тело молодого мужчины без каких-либо признаков жизни найдено возле курорта «Куяльник» в Одессе

Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

После вскрытия было установлено, пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.

Теперь полицейским предстоит установить личность умершего, а также виновника его гибели.

Приметы потерпевшего: на вид около 20-25 лет, худощавого телосложения, короткие русые волосы русые.



Был одет в черную куртку, черные брюки с нашитыми карманами. На ногах были черные кроссовки.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о нем или же о событии по телефонам: (04877) 9 42 88, (063) 057 02 46 или по спецлинии «102».

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований.

До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током.

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.

Напомним, что автобус перевернулся на одесской трассе: первые кадры ЧП и что известно

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