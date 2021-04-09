Тело молодого мужчины без каких-либо признаков жизни найдено возле курорта «Куяльник» в Одессе
Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.
После вскрытия было установлено, пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.
Теперь полицейским предстоит установить личность умершего, а также виновника его гибели.
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Приметы потерпевшего: на вид около 20-25 лет, худощавого телосложения, короткие русые волосы русые.
Был одет в черную куртку, черные брюки с нашитыми карманами. На ногах были черные кроссовки.
Правоохранители просят откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о нем или же о событии по телефонам: (04877) 9 42 88, (063) 057 02 46 или по спецлинии «102».
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований.
До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током.
Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.
Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.
Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.
Напомним, что автобус перевернулся на одесской трассе: первые кадры ЧП и что известно
Также Politeka сообщала, найдена причина всплеска коронавируса на Одесчине