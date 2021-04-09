В марте волна эпидемии Covid-19 с новой силой накрыла Одесский регион.

Волонтеры и пациенты не однократно жаловались на острый дефицит койко-мест и кислорода в опорных больницах, а врачи - на нехватку медперсонала.

Теперь проблему признали и городские власти. Об этом пишет издание Униан .

Так, в мэрии заявили, что в настоящее время в Одессе инфицированных коронавирусом принимают 7 муниципальных лечебных учреждений, в которых создано 1 тыс. 33 койко-места, из которых 380 - реанимационных. И все больницы – под завязку.

В горсовете отметили, что одна из основных проблем – острая нехватка медицинского персонала и привели в пример городскую больницу №8, которая с 24 марта начала принимать зараженных коронавирусом.

«В больнице создано 120 мест для инфицированных людей, но заполнены они наполовину», - рассказали представители власти и объяснили, что прием был начат с 40 пациентов, так как в больнице не хватало медиков.

Позже начали подключать интернов одесского медина и поэтому количество пациентов удалось увеличить до 60.

Также в мэрии рассказали, что кислородные концентраторы наполовину пустые, так как кислорода нет.

«Не хочу никого пугать, но, по существу, кислорода осталось до утра. Сегодня ночью мы будем предпринимать меры, чтобы доставить кислород», - пообещало руководство города.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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