В Одессе полиция задержала подозрительного мужчину, который хотел увести маленького ребенка со двора
Инцидент случился 8 апреля в одном из одесских дворов на улице Новикова, 12. Об этом сообщают местные
К правоохранителям обратилась встревоженная мать и рассказала, что неизвестный ей мужчина, гуляя с собакой, подошел к ее сыну, взял за руку и попытался увести со двора в сторону продуктового магазина.
Всё это женщина наблюдала из окна, а потом выбежала на улицу и забрала мальчика.
30-летний мужчина не смог объяснить своего поступка и для выяснения всех обстоятельств полиция забрала его в райотдел.
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Полицейские также показали, что имел при себе задержанный.
До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током.
Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.
Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.
Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.
Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии
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