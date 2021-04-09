В Одессе полиция задержала подозрительного мужчину, который хотел увести маленького ребенка со двора

Инцидент случился 8 апреля в одном из одесских дворов на улице Новикова, 12. Об этом сообщают местные СМИ , со ссылкой на источники в полиции.

К правоохранителям обратилась встревоженная мать и рассказала, что неизвестный ей мужчина, гуляя с собакой, подошел к ее сыну, взял за руку и попытался увести со двора в сторону продуктового магазина.

Всё это женщина наблюдала из окна, а потом выбежала на улицу и забрала мальчика.

30-летний мужчина не смог объяснить своего поступка и для выяснения всех обстоятельств полиция забрала его в райотдел.

Полицейские также показали, что имел при себе задержанный.

До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик ради селфи залез на крышу поезда и его ударило током.

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.

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