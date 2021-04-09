Одесситы в соцсетях обсуждают изменение правил поездок в поездах

Напомним, что несколько дней назад на официальной странице «Укрзалізниці» в Фейсбук, появилось предупреждение о том, что если пассажиры желают добраться до пункта назначения, то им всю дорогу придется провести в маске. Несогласных начнут высаживать на ближайшей станции и передавать в руки полиции.

Издание Politeka.net узнавала мнения людей по этому поводу.

Свои комментарии они оставляют на страницах соцсетей.

«Удивительно, что только сейчас это будут делать. Потому Украина в лидерах по заболеваемости»,

«Ну так в самолетах также... летела 14 часов в маске.»,

«Спать нужно тоже в маске?»,

«Сомневаюсь, что это будет работать так как написано. Высаживать никого не будут»,

«В маршрутках даже ввести нормально масочный режим не могут. Давайте уже либо везде вводить эти ограничения либо отменять полностью»,

«Они издеваются? Как там вообще в маске можно ездить на дальние расстояния...И так дышать нечем»,

«Вы в маршрутках сделайте эти карантинные меры для начала»,

«И что это даст? Все-равно все в одном вагоне находятся и контактируют», - высказали мнения в сети.

До этого мы сообщали, в Одессе 14-летний мальчик залез ради селфи на крышу поезда и его ударило током.

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля на железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Подростка ударило током в тот момент, когда он бегал по крыше грузового поезда.

Пострадавшего увезли в больницу со страшными ожогами. У него обгорело 90 % кожи.

Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии

Также Politeka сообщала, найдена причина всплеска коронавируса на Одесчине