В Одессе ушел из жизни известный писатель и ученый

О смерти Александра Викторовича Дорошенко сообщили в Facebook-сообществе "Всемирный клуб одесситов", передает Politeka.net.

Отмечается что выдающийся писатель умер 8 апреля, не дожив всего неделю до своего 78-летия.

“Несколько дней назад наш город с восторгом приветствовал новую, теперь уже последнюю, книгу Александра Викторововича – «Отпусти мой народ», а еще через неделю мы планировали поздравить автора с его 78-летием”, – говорится в публикации.

Нужно сказать, что Александр Дорошенко – известный одесский писатель, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической термодинамики ОГАХ, академик МАХ, лауреат премии “Твои имена, Одесса”.

"В нашей памяти Александр Дорошенко навечно останется талантливым автором и ученым, в наших сердцах – надежным другом", - сообщили в клубе.

О месте и времени прощания с известным одесситом пока не сообщается.

Не так давно мы сообщали что в Одессе умер врач-преподаватель Павел Писковацкий.

Причиной смерти 61-летнего медика стал коронавирус.

Известно, что он преподавал в Одесском национальном медицинском университете.

Кроме того, Писковацкий работал врачом в области семейной медицины и занимался лечением широкого спектра заболеваний, в том числе общих воспалительных процессов – ОРВИ, гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых, кардиологических и других болезней.

Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии

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