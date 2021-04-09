В Одессе удалось спасти 6-месячную девочку, мать которой поставила под угрозу жизнь ребенка
Халатное отношение горе-матери привело к тому, что малышку срочно забрали в больницу с острым бронхитом. Об этом у себя в Facebook рассказала начальник службы по делам детей Юлия Никандрова, передает Politeka.net.
«Эта история про то, как профессиональный подход специалистов-психологов с полным соцпакетом по социализации и адаптации не дал никаких положительных результатов. Мать 6-месячной Ани не сделала никаких выводов и обнулила весь труд коллектива Благотворительного Фонда, который в свое время взял над ней шефство. Стресс пережили все. От поиска женщины с ребенком до госпитализации младенца в больницу. Благо моим сотрудникам Службы по делам детей удалось спасти полугодовалую Аню», — поделилась Никандрова.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Полякова, заручившись поддержкой Винника, вызверилась на украинцев: "Больше фигню мне не пишите!"
Водитель лишил жизни молодую актрису, подробности трагедии: "Погибла через 10 лет после смерти знаменитой мамы"
Жена Остапчука в леопардовом лифчике показала, как кайфует с красавцем из "Танців з зірками": "Попытка номер два..."
Почти треть учителей провалила тест ЗНО на профпригодность: "Мотивировали повышением зарплаты"
Одно время волонтеры предоставили матери с младенцем постоянное жилье, обеспечили питанием, одеждой, обувью, медикаментами для нее и ребенка.
Также с женщиной работали психологи в рамках адаптационной программы по социализации. Однако никаких выводов из этой ситуации непутевая мать не сделала.
«Человек не оценил ни-че-го. Дай Бог, чтобы острым бронхитом полугодовалой Анечки все и закончилось. Я просто в очередной раз хочу напомнить: никакие ванильные умозаключения и рассуждения не стоят детской жизни», — отметила Никандрова.
Напомним, что оборвалась жизнь известного одессита за неделю до дня рождения: "Навечно останется в сердцах"
Также Politeka сообщала, в Одессе подозрительный мужчина хотел увести ребенка, съехалась полиция: что известно