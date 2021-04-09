В Одессе удалось спасти 6-месячную девочку, мать которой поставила под угрозу жизнь ребенка

Халатное отношение горе-матери привело к тому, что малышку срочно забрали в больницу с острым бронхитом. Об этом у себя в Facebook рассказала начальник службы по делам детей Юлия Никандрова, передает Politeka.net.

«Эта история про то, как профессиональный подход специалистов-психологов с полным соцпакетом по социализации и адаптации не дал никаких положительных результатов. Мать 6-месячной Ани не сделала никаких выводов и обнулила весь труд коллектива Благотворительного Фонда, который в свое время взял над ней шефство. Стресс пережили все. От поиска женщины с ребенком до госпитализации младенца в больницу. Благо моим сотрудникам Службы по делам детей удалось спасти полугодовалую Аню», — поделилась Никандрова.

Одно время волонтеры предоставили матери с младенцем постоянное жилье, обеспечили питанием, одеждой, обувью, медикаментами для нее и ребенка.

Также с женщиной работали психологи в рамках адаптационной программы по социализации. Однако никаких выводов из этой ситуации непутевая мать не сделала.

«Человек не оценил ни-че-го. Дай Бог, чтобы острым бронхитом полугодовалой Анечки все и закончилось. Я просто в очередной раз хочу напомнить: никакие ванильные умозаключения и рассуждения не стоят детской жизни», — отметила Никандрова.

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