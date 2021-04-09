Реставрация исторических зданий в Одессе поразила «качеством» весь город
Так, на днях у одной из статуй на Доме Руссова отвалилась голова и как выяснилось, в качестве каркаса там использовали пластиковую бутылку.
Фотографии с места обнародовал одесский краевед Евгений Сокольский на своей странице в соцсети
"Бесполая скульптура на доме Руссова, который открывали с оркестром, потеряла своё лицо. 3аодно открылись некоторые секреты мастерства", — подписал он снимки.
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Фотоснимки молниеносно разлетелись по сети и стали источником мемов и насмешек.
Так, некоторые одесситы увидели в бутылке очертания кобры, а другие "примерили" ее на лицо лицо одесского градоначальника Геннадия Труханова.
Также одесситы принялись комментировать увиденное под фотоснимками.
«Было бы смешно если бы не было так печально»,
«Та, через пару лет и в третий раз выберут этого бутылочного реставратора...
Противно все это видеть, а осознавать происходящее ещё противнее»,
«Послание потомкам. А в остальных головах что? Бутылки из-под пива?»,
«Гениальное решение - угадай, кто я в маске. Да, нет пределов совершенству наших реставраторов, поэтому и берет страх, что такие же возьмутся за реставрацию нашей филармонии. Уже нарестраврировали и дом Руссов, и Потемкинскую»,
«Шикарно. высочайший образец постмодернизма. не трогать, категорически. взять под охрану. без шуток.», - иронизирую в сети.
Напомним, что реставрация исторического здания обошлась городу в 150 млн гривен.
Напомним, что Потемкинская лестница осыпается на глазах после реконструкции, видео: «люди мусорят и справляют нужду»
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