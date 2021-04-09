Ситуация с эпидемией коронавируса с каждым днем усугубляется в Одессе

В связи с этим во заседания Комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования было принято решение развернуть мобильный госпиталь для приема новых пациентов, зараженных Covid-1. Такую информацию обнародовали местные СМИ.

Сообщается, что полевой госпиталь будет рассчитан на 200 коек, однако в случае ухудшения ситуации его расширят.

Его планируют открыть на базе Центра социально значимых болезней на улице Ядова, 4.

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Отмечается, что все работы должны быть завершены до начала июля.

Ранее мы сообщали, в настоящее время в Одессе инфицированных коронавирусом принимают 7 муниципальных лечебных учреждений, в которых создано 1 тыс. 33 койко-места, из которых 380 - реанимационных. И все больницы – под завязку.

В горсовете отметили, что одна из основных проблем – острая нехватка медицинского персонала и привели в пример городскую больницу №8, которая с 24 марта начала принимать зараженных коронавирусом.

врач, больница, коронавирус

«В больнице создано 120 мест для инфицированных людей, но заполнены они наполовину», - рассказали представители власти и объяснили, что прием был начат с 40 пациентов, так как в больнице не хватало медиков.

Позже начали подключать интернов одесского медина и поэтому количество пациентов удалось увеличить до 60.

Также в мэрии рассказали, что кислородные концентраторы наполовину пустые, так как кислорода нет.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

А еще Politeka писала, что в Одессе пациенты с ковидом рассказали о пережитом, видео: В любой момент может всё закончиться"

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