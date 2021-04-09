Ситуация с эпидемией коронавируса с каждым днем усугубляется в Одессе
В связи с этим во заседания Комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования было принято решение развернуть мобильный госпиталь для приема новых пациентов, зараженных Covid-1. Такую информацию обнародовали местные
Сообщается, что полевой госпиталь будет рассчитан на 200 коек, однако в случае ухудшения ситуации его расширят.
Его планируют открыть на базе Центра социально значимых болезней на улице Ядова, 4.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Осадчая не удержала полупрозрачное платье на ветру, заинтриговав беременностью: "С нетерпением..."
Полякова, заручившись поддержкой Винника, вызверилась на украинцев: "Больше фигню мне не пишите!"
К пенсиям прибавят по тысяче гривен, кому повезет и что для этого нужно: "С 1 июля увеличат надбавки за..."
Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите..."
Отмечается, что все работы должны быть завершены до начала июля.
Ранее мы сообщали, в настоящее время в Одессе инфицированных коронавирусом принимают 7 муниципальных лечебных учреждений, в которых создано 1 тыс. 33 койко-места, из которых 380 - реанимационных. И все больницы – под завязку.
В горсовете отметили, что одна из основных проблем – острая нехватка медицинского персонала и привели в пример городскую больницу №8, которая с 24 марта начала принимать зараженных коронавирусом.
«В больнице создано 120 мест для инфицированных людей, но заполнены они наполовину», - рассказали представители власти и объяснили, что прием был начат с 40 пациентов, так как в больнице не хватало медиков.
Позже начали подключать интернов одесского медина и поэтому количество пациентов удалось увеличить до 60.
Также в мэрии рассказали, что кислородные концентраторы наполовину пустые, так как кислорода нет.
Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки
А еще Politeka писала, что в Одессе пациенты с ковидом рассказали о пережитом, видео: В любой момент может всё закончиться"
Также Politeka сообщала, что найдена причина всплеска коронавируса на Одесчине