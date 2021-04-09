Будет рассчитан на 200 коек

Ситуация с эпидемией коронавируса с каждым днем усугубляется в Одессе

В связи с этим во заседания Комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования было принято решение развернуть мобильный госпиталь для приема новых пациентов, зараженных Covid-1. Такую информацию обнародовали местные СМИ .

Сообщается, что полевой госпиталь будет рассчитан на 200 коек, однако в случае ухудшения ситуации его расширят.

Его планируют открыть на базе Центра социально значимых болезней на улице Ядова, 4.

Отмечается, что все работы должны быть завершены до начала июля.

Ранее мы сообщали, в настоящее время в Одессе инфицированных коронавирусом принимают 7 муниципальных лечебных учреждений, в которых создано 1 тыс. 33 койко-места, из которых 380 - реанимационных. И все больницы – под завязку.

В горсовете отметили, что одна из основных проблем – острая нехватка медицинского персонала и привели в пример городскую больницу №8, которая с 24 марта начала принимать зараженных коронавирусом.

«В больнице создано 120 мест для инфицированных людей, но заполнены они наполовину», - рассказали представители власти и объяснили, что прием был начат с 40 пациентов, так как в больнице не хватало медиков.

Позже начали подключать интернов одесского медина и поэтому количество пациентов удалось увеличить до 60.

Также в мэрии рассказали, что кислородные концентраторы наполовину пустые, так как кислорода нет.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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