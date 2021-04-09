В Украине снова обновили карантинные зоны и стало известно, какая ситуация обстоит с ковидом обстоит в Одессой области

Как передает Politeka.net, новые данные обнародовали на сайте Министерства здравоохранения, в пятницу 9 апреля.

Согласно информации, Одесская область по-прежнему остается в «красной» зоне, а это значит, что надеется на послабление карантинных ограничений жителям пока не стоит.

В области превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом – от 77 до 79, при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, динамика уровня госпитализации составляет от 4,9 до 9,7%.

Загруженность койко-мест с кислородом превышает 70%, что является одним из самых высоких показателей по стране.

Также строгие ограничения будут действовать это Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Запорожскойя, Сумской, Черновицкой, Черниговской и Хмельницкой областях.

"Оранжевая" зона уменьшилась до 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Желтая" только Херсонская область.

До этого мы сообщали, что ситуация с эпидемией коронавируса с каждым днем усугубляется в Одессе.

В связи с этим во заседания Комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования было принято решение развернуть мобильный госпиталь для приема новых пациентов, зараженных Covid-1.

Полевой госпиталь будет рассчитан на 200 коек, однако в случае ухудшения ситуации его расширят.

Его планируют открыть на базе Центра социально значимых болезней на улице Ядова, 4.

Все работы должны быть завершены до начала июля.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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