Одесского активиста Сергея Стерненко выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест
Такое решение принял Одесский апелляционный суд в пятницу, 9 апреля, сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Его готовы были взять на поруки 27 нардепов, 4 из которых были в зале заседаний. Суд пошел навстречу Стерненко, отправив его под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении телеграм-канала PavlovskyNews.
Это же решение распространяется на его соратника - Руслана Демчука.
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Ранее мы писали, что 23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Стерненко и Демчука к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества за нападение и похищение депутата от партии «Родина» Сергея Щербича.
Обвиняемого взяли под стражу прямо в зале суда, что не понравилось местным активистам, которые пришли поддержать Сергея Стерненко.
Они разделились и стали перекрывать выходы из суда, чтобы Сергея не увезли в СИЗО. Соратники устроили беспорядки - принялись жечь шины и применили взрывпакеты. Тогда даже начались столкновения с полицией.
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