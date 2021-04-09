Какая ситуация с ковид в городе

В одесской инфекционке 242 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии с COVID-19, из них четверо подключены в ИВЛ

Такую информацию обнародовали на официальном сайте Одессы в пятницу, 9 апреля, передает Politeka.net

Согласно данным, за последние сутки в Одессе зафиксировано 460 новых случаев заболевания, в целом по региону — 1 194. Общее число зараженных на Одесчине составляет 118 тысячи 743 человек, из них 55 437 человек — жители Одессы.

По информации пресс-службы горсовета, всего на лечении в инфекционной больнице пребывает 294 пациента с COVID-19, из них 52 человека находятся в состоянии средней тяжести.

«В тяжелом состоянии находятся 242 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП», - говорится в сообщении.

В других опорных больницах города также лечат зараженных ковидом.

В частности, 76 пациентов проходят лечение в ГКБ №1, 75 человек – в ГКБ №10, 118 человек – в городской больнице №5, 66 пациентов – в городской больнице №8, 31 ребенок – в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 9 апреля, в опорных больницах Одессы свободна 31 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

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