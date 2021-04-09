На выходных в Одесском регионе ожидаются резкие перепады температур от +17 днем, до заморозков ночью

Как передает Politeka.net об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В субботу, 10 апреля в Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду

Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы, местами в воздухе, заморозки 0-3 С°, днем 10-15 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 11 апреля в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2+7, днем воздух прогреется до +17 градусов.

Ранее мы сообщали, в Украине снова обновили карантинные зоны и стало известно, какая ситуация обстоит с ковидом обстоит в Одессой области.

Согласно информации МИнздрава, Одесская область по-прежнему остается в «красной» зоне, а это значит, что надеется на послабление карантинных ограничений жителям пока не стоит.

В области превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом – от 77 до 79, при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, динамика уровня госпитализации составляет от 4,9 до 9,7%.

Напомним, что сотни пациентов находятся в тяжелом состоянии в одесской инфекционке: "К ИВЛ подключены..."

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