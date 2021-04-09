На выходных в Одесском регионе ожидаются резкие перепады температур от +17 днем, до заморозков ночью
Как передает Politeka.net об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В субботу, 10 апреля в Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.
По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы, местами в воздухе, заморозки 0-3 С°, днем 10-15 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Осадчая не удержала полупрозрачное платье на ветру, заинтриговав беременностью: "С нетерпением..."
Постаревшая Пугачева без макияжа и парика расслабилась в руках Галкина: "Теперь видно, что она настоящая…"
"Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"
Почти треть учителей провалила тест ЗНО на профпригодность: "Мотивировали повышением зарплаты"
В воскресенье, 11 апреля в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2+7, днем воздух прогреется до +17 градусов.
Ранее мы сообщали, в Украине снова обновили карантинные зоны и стало известно, какая ситуация обстоит с ковидом обстоит в Одессой области.
Согласно информации МИнздрава, Одесская область по-прежнему остается в «красной» зоне, а это значит, что надеется на послабление карантинных ограничений жителям пока не стоит.
В области превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом – от 77 до 79, при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, динамика уровня госпитализации составляет от 4,9 до 9,7%.
Напомним, что сотни пациентов находятся в тяжелом состоянии в одесской инфекционке: "К ИВЛ подключены..."
А еще Politeka писала, что в Одессе пациенты с ковидом рассказали о пережитом, видео: В любой момент может всё закончиться"
Также Politeka сообщала, что найдена причина всплеска коронавируса на Одесчине