В Одессе 10 апреля отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения города

Причиной стала сложная эпидситуация из-за коронавируса, в связи с чем регион находится в «красной зоне» карантина. Об этом сообщили на сайте одесской Нацполиии, передает Politeka.net (чтобы присмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Призываем граждан быть сознательными, четко соблюдать определенные Правительством карантинных правил, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью окружающих», - говорится в сообщении.

В полиции обратились ко всем одесситам, которые захотят прийти к памятнику Неизвестному матросу или стеле на площади 10 Апреля о недопустимости использования запрещенной советской символики и георгиевских ленточек.

Также полицейские напомнили о том, чо в Украине действует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов», который запрещает использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров. Георгиевская ленточка же признана символом антиукраинской деятельности.

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