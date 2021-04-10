Землетрясение, которые произошло в в горах Румынии, распространилось на Одесщину
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По информации Главного центра специального контроля, 9 апреля в 21:36 на территории Румынии (район гор Вранча) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, которое распространилось на территорию Одесской области, Ренийский, Болградский и Измаильский районы) без негативных последствий (не ощущался на поверхности человеком)", - говорится в сообщении ГСЧС .
К счастью, природную стихию жители Украины не почувствовали, в пресс-службе уточнили, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
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Одесситы в этот день как правило приходят к мемориалам, чтобы возложить цветы в память о тех, кто погиб, освобождая Одессу от нацистов.
Люди всех возрастов, по несколько человек подходят к мемориалам.
Правоохранители следят за соблюдением порядка и правил карантина.
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