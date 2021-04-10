В Одессе отмечают День освобождения города от нацистов
Одесситы в этот день как правило приходят к мемориалам, чтобы возложить цветы в память о тех, кто погиб, освобождая Одессу от нацистов, передает "odessa.online".
Люди всех возрастов, по несколько человек подходят к мемориалам.
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Правоохранители следят за соблюдением порядка и правил карантина.
К слову, в Одесской области 9 апреля коронавирусом заболели сотни человек
По данным Министерства здравоохранения, в Одесской области в 1058 человек за сутки заразились ковидом.
Всего с начала пандемии в регионе 119801 случай заражения.
За сутки умер 31 больной, 2087 — за все время. За сутки выздоровели 439 инфицированных, всего — 86404.
Напомним, что тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии
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