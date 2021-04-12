За минувшие сутки в Одесском регионе выявлено меньше зараженных ковид, чем днем ранее

Об этом сообщается на сайте СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, на Одесчине зафиксировано всего 443 новых случаев заболевания. Надо отметить, что днями ранее было 623, а в субботу статистика показывала 1058.

Общее число зараженных Covid-19 составляет 120 тысячь 424 человека.

К несчастью, не обошлось без жертв, их 6 за одни сутки и 2093 за все время пандемии.

Статус выздоровевших получили 86 549 человек, в том числе 89 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 32225 человек.

Ранее мы сообщали, в Одессе сложилась катастрофическая ситуация в опорных больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Так в больницах не хватает медицинского персонала. Из-за этого город не может увеличить количество койко-мест для больных коронавирусом, а свободные места уже закончились.

По данным мэрии, в больницах не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала. Основная причина такого дефицита – отъезд специалистов за рубеж.

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