В Одессе всё больше младшеклассников переходят на онлайн обучение, а также закрываются детсадовские группы

Если неделю назад на дистанционку перешли 254 младших классов, то теперь их уже 343. Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

По словам чиновницы, 56 детей перешли на домашнее обучения из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальных младшеклассников перевели на удаленку по желанию родителей.

Полностью закрыты и обучаются дистанционно восемь городских школ, такие как № 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 и 39.

«В детских садах Одессы на карантин закрыли 51 группу. Полностью не работает один садик - №1», - рассказала Елена Буйневич.

В тоже время сады №20, 75 и 154 возобновили работу.

«Болеют почти 180 педагогов из них 130- заражены коронавирусом. Поэтому мы продолжает предлагать родителям переводить на дистанционку, если есть возможность учиться дома», - заявила чиновница.

Ранее мы сообщали, в Одессе сложилась катастрофическая ситуация в опорных больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Так в больницах не хватает медицинского персонала. Из-за этого город не может увеличить количество койко-мест для больных коронавирусом, а свободные места уже закончились.

По данным мэрии, в больницах не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала. Основная причина такого дефицита – отъезд специалистов за рубеж.

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