В одном из районов Одессы мужчина ходит по подъездам и снимает электрические счетчики, люди остаются без света
Его зафиксировали камеры наружного наблюдения на поселке Котовского в домах №44 и 48 по улице Академика Сахарова. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», показав фото этого злоумышленника, передает Politeka.net
«Вот так нехитро можно промышлять, если есть ключ ко всем домофонам. Без света два дома осталось.
Начинает шуршать по подъездам около 3х ночи на выходных🤦♂️», - говорится в публикации.
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Одесситы уже высказались относительно кражи счетчиков, некоторые с юмором.
«Одесский лайфхак: нету счетчика - нет показаний. И штрих заработал и хозяин доволен. Никого не хотел обидеть - просто шутка»,
«У нас сняли не счетчик, а автоматический выключатель, подключенный к счетчику»,
«Электрики уверяли, что современные счётчики никому не нужны», - пишут в сети.
До этого мы сообщали, что в центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан.
Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.
Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.
Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.
Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
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