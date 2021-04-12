Не далеко от Одессы поднялся смерч
Природное явление было замечено в море возле города Южный, что недалеко от Одессы в пятницу, 9 апреля.
Очевидцы успели схватить телефоны и зафиксировать смерч на камеру. Видео, которое обнародовал телеграм-канал «Одесса Инфо», стремительно разлетелось по сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, что стихия - далеко от суши. Благодаря этому, люди, вероятно, не пострадали. Сколько времени продолжалось это природное явление – не сообщается.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Дочка Кравец из «Квартал 95» ошарашила ночными развлечениями в разгар карантина: мама точно не обрадуется
Приходько рассказала об участии в "Маске" на сносях и как муж к этому отнесся: "Очень расстроились, узнав..."
Влюбленный полуфиналист "Холостячки" Рыбак ошеломил откровениями и фото с девушкой: "Пухлый мальчик..."
Убит известный олигарх, врачи борются за жизнь его супруги: "Остались двое детей...", подробности трагедии
Ранее мы писали, что землетрясение, которые произошло в горах Румынии, распространилось на Одесскую область.
По информации Главного центра специального контроля, 9 апреля в 21:36 на территории Румынии (район гор Вранча) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, которое распространилось на территорию Одесской области, Ренийский, Болградский и Измаильский районы) без негативных последствий (не ощущался на поверхности человеком)", - говорится в сообщении ГСЧС .
К счастью, природную стихию жители Украины не почувствовали, в пресс-службе уточнили, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, что в Одессе 12 апреля сразу в четырех районах будет трудно проехать: список улиц
Также Politeka сообщала, трамвай сошел с рельсов и резко выскочил на дорогу: видео аварии возле площади в Одессе