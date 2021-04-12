В центре Одессы бойцовский пес сорвался с привязи и едва не загрыз маленькую собаку, которая гуляла с хозяйкой

О неприятном инцидент рассказала одесситка Ольга Юшковская, владелица пострадавшей собаки, передает Politeka.net (чтобы просмтреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, в переулке Маяковского, мужчина привязал своего питомца породы стафф-терьер, а сам пошел в магазин.

Увидив более мелкую собаку, которая шла на поводке рядом с хозяйкой, бойцовский пес сорвался с привязи и вцепился ей в шею.

К счастью, владельцам домашних питомцев удалось разнять животных, вот только у пострадавшей собаки – разодрана шея.

Женщина вызвала полицейских и написала заявление.

В комментариях под ее постом люди активно обсуждают происходящее, некоторые требуют ужесточить наказание для хозяев крупных пород, которые выгуливают своих собак без намордников. Другие же, в свою очередь, рассказывают похожие истории.

"У нас такая ситуация была, Барни было всего 5 месяцев, борцовская собака вцепилась в щеку ( зашивали) . Мы добились того что теперь эта собака всегда в наморднике",

«Давно пора ввести штраф за собаку без намордника и размер штрафа чтобы был 50 000, тогда хозяева не будут забывать одевать намордник на своих питомцев»,

«Несколько лет назад такая же собачка выскочила на меня из-за угла. Хорошо, что была зима и собака оторвала рукав полушубка и мне только прокусила, а не откусила руку. Я помню свой испуг и ужас перед рычащим монстром»,

«Пора вводить уголовную ответственность за появления таких собак без металлических намордников, на жестком поводке, и строгом ошейнике…»,

«Хозяева никогда не оденут наморники добровольно. Их нужно заставлять.Единственное, что можно сделать, это сразу сообщать в полицию, если видите в общественном месте бойцовских собак без намордника. Вот не полениться и потратьть 1 минуту на звонок», - пишут в сети.

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