В Одесской области пожилой мужчина погиб в огне
Трагический инцидент случился в понедельник, 12 апреля в городе Белгород-Днестровском, передает Politeka.net со ссылкой на
Сообщается, что в 10.22 в Службу «101» поступил сигнал о возгорании в жилом доме по улице Кишиневская, 298.
Оперативно прибывшие спасатели увидели, что пламенем охватило домашнее имущество в частном одноэтажном здании.
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Всего полчаса понадобилась огнеборцам, чтобы потушить пожар на площади 5 кв.м.
К несчастью, не обошлось без жертв. На пепелище в доме обнаружили тело 70-летнего мужчины — отца хозяина жилища. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать то, что погибший курил в постели.
От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 человек личного состава.
Отметим, что вредные привычки, которые стают причиной смертельных пожаров, не редкость.
На прошлой неделе в селе Кошары Лиманского района случился похожий случай. Там в частном двухэтажном доме вспыхнул пожар,
Прибывшие спасатели увидели, что горело домашнее имущество на площади 8 кв м в комнате на первом этаже. После этого они приступили к тушению и уже в 6:41 пожар удалось ликвидировать.
На месте ЧП было обнаружено бездыханное тело 70-летней женщины.
Напомним, что в Одессе 12 апреля сразу в четырех районах будет трудно проехать: список улиц
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