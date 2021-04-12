В Одесской области пожилой мужчина погиб в огне

Трагический инцидент случился в понедельник, 12 апреля в городе Белгород-Днестровском, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГСЧС.

Сообщается, что в 10.22 в Службу «101» поступил сигнал о возгорании в жилом доме по улице Кишиневская, 298.

Оперативно прибывшие спасатели увидели, что пламенем охватило домашнее имущество в частном одноэтажном здании.

Всего полчаса понадобилась огнеборцам, чтобы потушить пожар на площади 5 кв.м.

К несчастью, не обошлось без жертв. На пепелище в доме обнаружили тело 70-летнего мужчины — отца хозяина жилища. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать то, что погибший курил в постели.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 человек личного состава.

Отметим, что вредные привычки, которые стают причиной смертельных пожаров, не редкость.

На прошлой неделе в селе Кошары Лиманского района случился похожий случай. Там в частном двухэтажном доме вспыхнул пожар,

Прибывшие спасатели увидели, что горело домашнее имущество на площади 8 кв м в комнате на первом этаже. После этого они приступили к тушению и уже в 6:41 пожар удалось ликвидировать.

На месте ЧП было обнаружено бездыханное тело 70-летней женщины.

Напомним, что в Одессе 12 апреля сразу в четырех районах будет трудно проехать: список улиц

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