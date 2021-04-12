В Черноморске Одесской области провожали в последний путь женщину-медика, которая скончалась от ковида

Видео траурного кортежа, состоящего из машин скорой помощи, который проехал по улицам города разместила депутат Тина Шишканова, в понедельник 12 апреля, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Берегите медиков... Они спасают нас сейчас, все чаще сгорая сами. Буквально на несколько минут собрались возле больничного храма кареты скорой помощи, чтобы отдать последний почет своей коллеге. Светлая память Богдане Мироновне Гордиенко», - написала депутат.

На кадрах видно, как семь автомобилей скорой помощи с включенными мигалками проехали по центру города за микроавтобусом похоронного агентства, который вез гроб умершей на кладбище.

Женщина- медик умерла 7 апреля от Covid-19. Ей было всего 48 лет.

Ранее мы сообщали, в Одессе сложилась катастрофическая ситуация в опорных больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Так в больницах не хватает медицинского персонала. Из-за этого город не может увеличить количество койко-мест для больных коронавирусом, а свободные места уже закончились.

По данным мэрии, в больницах не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала. Основная причина такого дефицита – отъезд специалистов за рубеж.

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