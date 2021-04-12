Люди не хотят сидеть дома

На выходных жители Одессы продолжают не обращать внимания на локдаун

Видео, того что происходило на одесском побережье, показали очевидцы в телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте до конца)

В теплые апрельские выходные одесситы не пожелали сидеть дома, чтобы придерживаться карантинных ограничений «красной зоны», а массово вышли на пляжи на прогулки, а также устраивали пикники.

Возле ларьков с едой и горячими напитками выстраивались огромные длинные очереди,а на узких улочках образовывались "пробки".

Кроме того, на кадрах видно, как на склонах расположились любители шашлыков, а за город стали выезжать те, кто любит порыбачить.

Очевидцы утверждают, что возле мыса Большой Фонтан было сложно припарковаться.

"Шашлыки - это святое",- говорят одесситы.

Хочется верить, что такие массовые сборища не приведут к еще большему подъему заболеваемости коронавирусом, так как в больницах города свободные места уже закончились.

В тоже время власти заявляют, что из-за дифицита медицинского персонала в Одессе не могут увеличить количество койко-мест.

По данным мэрии, в больницах не хватает врачей-анестезиологов, терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала. Основная причина такого дефицита – отъезд специалистов за рубеж.

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