У 13 детей из одной семьи были доставлены в больницу в коронавирусной инфекцией

Так, в детском доме семейного типа, который расположен в селе Фонтанка под Одессой был обнаружен медиками очаг заражения. Об этом на дистанционном заседании оперативного штаба сообщила глава горздрава Елена Якименко, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.

По словам чиновницы, в конце недели опекуны обратились к семейному врачу с жалобами на плохое самочувствие семерых воспитанников. А через день у шести детей появились симптомы ковида.

Детям провели тест на коронавирус, который подтвердил диагноз, всех их госпитализировали в Детскую городскую больницу № 3.

О состоянии детей власти Одессы на данный момент ничего не сообщают.

Ранее мы сообщали, в Одессе всё больше младшеклассников переходят на онлайн обучение, а также закрываются детсадовские группы.

Если неделю назад на дистанционку перешли 254 младших классов, то теперь их уже 343. Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич.

По словам чиновницы, 56 детей перешли на домашнее обучения из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальных младшеклассников перевели на удаленку по желанию родителей.

Полностью закрыты и обучаются дистанционно восемь городских школ, такие как № 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 и 39.

В детских садах Одессы на карантин закрыли 51 группу. Полностью не работает один садик - №1.

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