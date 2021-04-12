Во многих школах Одессы ощущается острая нехватка мест для желающих учиться первоклассников

В частности, учебные заведения Суворовского и Киевского районов перегружены и не могут принять всех первоклассников, заявляет глава департамента образования Елена Буйневич, пишет сайт "Первый городской".

Чиновница объяснила, что за последние три года количество детей из пригородов выросло в два раза.

«Первоклассников, которые фактически проживают в пригороде а хотят учится в одесских школах на данный момент более 16 тысяч», - сообщает Буйневич.

Глава департамента связывает нехватку мест в школах с активной застройкой а также тем, что многие родители покупают «липовые» документы о регистрации в городе.

«В этом году мы усилили требования приёма в школу. Директора вынуждены отказывать детям, которые не зарегистрированы и не имеют право первоочередного поступления. Поэтому, к сожалению, у нас распространяется практика «липовых справок» — у нас большое количество «липовых» договоров аренды. Мы готовим обращение в полицию. Но есть обратная сторона медали – идти детям — некуда, — говорит Буйневич.

Сейчас департамент решает вопрос, где будут учиться школьники данной категории.

Чтобы решить проблему, чиновники договорились провести встречу с главами громад Одесского района. Так, вопрос касается Фонтанской, Таировской, Авангардовской и Усатовской громад.

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