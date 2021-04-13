В Одессе загорелся 25-этажный жилой дом
О пожаре в ЖК "Апельсин" на улице Среднефонтанской сообщают в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Утром 13 апреля произошло возгорание на предпоследнем этаже высотки.
По словам очевидцев ЧП, из-за сильного задымления из здания уже эвакуировали людей. Полиция перенаправляет поток автомобилей на другие улицы.
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«Пока пожарные разматывали рукава, полицейские пробежали по всем этажам и эвакуировали людей по лестнице. На всех этажах дым, и очень тяжело дышать, на лестнице в гидрантах не было воды, что усложнило работу пожарным», - говорится в публикации телеграм-канала.
Причины возгорания пока не ясны.
Как проинформировали в пресс-службе ГСЧС, в 25-этажном здании загорелось офисное помещение.
Подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар 1 Бис».
Спасатели локализовали пожар в 8:05 и полностью его ликвидировали через две минуты на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе уточнили, что эвакуированы 55 человек путем самостоятельного выхода по лестничным маршам.
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