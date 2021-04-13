Полиция Одесской области расследует загадочное убийство людей

13 апреля приблизительно в 8 часов утра в городе Подольске были найдены тела людей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает сайт Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что трупы были найдены в одном из домов и на них имелись ножевые ранения, что говорит об убийстве.

Личности погибших их пока не установлены, однако по предварительным данным, убитым было 45 и 52 года.

Сейчас полицейские устанавливают все детали происходящего.

Подробности будут позже.

Ранее мы писали, тело молодого мужчины без каких-либо признаков жизни найдено возле курорта «Куяльник» в Одессе.

Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля.

Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.

Полицейские начали выяснять личность жертвы и искать виновников. 12 апреля они сообщили, что погибший - 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.

Машина принадлежит одному из коммунальных предприятий. Правоохранители изъяли ее и наложили арест.

Мужчина признался: ехал 6 апреля ночью по работе и не успел отреагировать, когда увидел на трассе перед собой силуэт человека.

По словам водителя, он остановился, а увидев, как потерпевший зашевелился, поехал дальше



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