Полиция Одесской области расследует загадочное убийство людей
13 апреля приблизительно в 8 часов утра в городе Подольске были найдены тела людей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает сайт
Отмечается, что трупы были найдены в одном из домов и на них имелись ножевые ранения, что говорит об убийстве.
Личности погибших их пока не установлены, однако по предварительным данным, убитым было 45 и 52 года.
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Сейчас полицейские устанавливают все детали происходящего.
Подробности будут позже.
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Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля.
Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.
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