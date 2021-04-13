В Одесской области ситуация с ковид остается тяжелой, за последние сутки заболели почти вдвое больше, чем днем ранее

По данным СНБО за минувшие сутки в Одесском регионе лабораторно подтверждено 795 новых случаев заражения Covid-19. Это почти вдвое больше, чем 11 апреля – тогда было 443 случая, передает Politeka.net

Общее число инфицированных составляет 121 тысяча 662 человека.

Скончались за сутки от вируса и сопутствующих заболеваний 19 пациентов, всего за время пандемии – 2112.

Выздоровели 87362, на данный момент болеют 32188 жителей.

Стоит отметить, что по числу заболевших Одесчина занимает 4-е место в Украине, а по числу выздоровевших — только 6-е.

По всей видимости, число тех, кто переболел коронавирусом, с каждым днем будет увеличиваться.

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Траурный кортеж, состоящего из семи машин скорой помощи, проехал по улицам города.

«Берегите медиков... Они спасают нас сейчас, все чаще сгорая сами. Буквально на несколько минут собрались возле больничного храма кареты скорой помощи, чтобы отдать последний почет своей коллеге. Светлая память Богдане Мироновне Гордиенко», - написала депутат Тина Шишканова.

Женщина- медик умерла 7 апреля от Covid-19. Ей было всего 48 лет.

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