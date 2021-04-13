В Одессе установлен виновник аварии, который лишил жизни человека и скрылся с места
Как передает Politeka.net подробности рассказали на сайте Нацполиции региона.
В темное время суток в камышах на Объездной дороге было обнаружено тело парня без каких-либо признаков.
Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.
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Полицейские выяснили личность жертвы – это 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.
Автомобиль принадлежит одному из коммунальных предприятий.
Виновник аварии признался, что в темноте выполнял рабочую поездку, заметил перед машиной силуэт человека, но не успел затормозить. После столкновения он якобы вышел из машины и удостоверился, что пострадавший шевелится, после чего уехал.
Теперь коммунальщику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы по статье 286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего».
Правоохранители изъяли автомобиль и наложили арест.
Ранее мы сообщали, полиция Одесской области расследует загадочное убийство людей.
13 апреля приблизительно в 8 часов утра в городе Подольске были найдены тела людей с признаками насильственной смерти. Трупы были найдены в одном из домов и на них имелись ножевые ранения, что говорит об убийстве.
Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП
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