В Одессе конфлист между водителем и пассажиром закончился дракой

Соответствующее видео выложил в сеть Telegram-канал "Вартові Еспресо", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел на остановке общественно транспорта в одном из районов Одессы.

Причиной конфликта, со слов одного из очевидцев стало то, что пассажир отказался заплатить за проезд 7 гривен.

На видео можно увидеть, что потасовка случилась на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир пытается отбиваться от водителя и даже сам на него нападает, но после захвата со стороны более мощного противника падает на землю.

При это прохожих драка не смутила. На каком именно маршруте произошел конфликт - неизвестно.

"В Одессе водитель маршрутки решил настучать по голове пассажиру, который отказался платить за проезд 7 гривен", - сообщает телеграм-канал.

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Труп был обнаружен в камышах на Объездной дороге вечером, 7 апреля.

Вскрытие показало, что пострадавший скончался от травм, которые получают в результате наезда автотранспорта.

Полицейские начали выяснять личность жертвы и искать виновников. 12 апреля они сообщили, что погибший - 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.

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