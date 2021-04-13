В Одессе на Черемушках соседи выясняли между собой отношения при помощи утюга
Инцидент утром во вторник, 13 апреля в жилом многоэтажном доме на улице Ицкаха Рабина. Об этом сообщает местный сайт
Соседи повздорили на бытовой почве, в результате чего 33-летний одессит схватил утюг и несколько раз ударил ним по голове своего оппонента.
На место приехали полицейские и медики скорой помощи.
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У 41-летнего пострадавшего, по предварительной информации, три рубленые раны головы и перелом левой руки.
Подозреваемого уже забрали в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас копы отпрашивают свидетелей конфликта, чтобы установит полную картину происходящего.
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Так, во вторник, 13 апреля, приблизительно в 8 часов утра в одном из домов были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.
Погибшие были зарезаны, раздеты и лежали в кровати.
Полиция установила личности жертв, а также оперативно приступила к поискам вероятного убийцы и через несколько часов его задержала.
Убитыми оказались 43 - летняя Татьяна и ее нынешний муж 57-летний Владимир.
Известно, что вчера вечером уже покойные употребляли спиртные напитки, в это время приехал бывший сожитель погибшей, выпил вместе с ними и уехал.
На утро соседка пошла будить Татьяну, но никто не отреагировал. Тогда женщина решила зайти в дом, где от увиденного была просто шокирована. Служебный пес привел к бывшему сожителю погибшей - Андрею Шевчуку.
Его задержали и сообщили о подозрении в убийстве.
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