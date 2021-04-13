В сети показали последствия пожара в высотном жилом комплексе «Апельсин», который тушили в Одессе
Соответствующее видео обнародовали очевидцы, а также местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Рано утром во вторник, 13 апреля на улице Среднефонтанской, в ЖК «Апельсин» произошло ЧП на 24-этаже дома возник пожар в офисном помещении.
Из-за этого спасателей и полиции пришлось эвакуировать жильцов высотки.
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Люди успели захватить с собой только самые важные вещи и домашних питомцев, перед тем как покинуть квартиры. Они толпились под домом и ждали, пока им разрешат вернуться в квартиры.
Также в сети разместили видео, на котором один из сотрудников ГСЧС, участвовавший в ликвидации огня рассказал подробности.
По его словам, на внешней лестничной клетке не было никакого освещения, из-за чего огнеборцам приходилось пробираться на крышу вслепую.
"Внутри здания не было знаков эвакуационного выхода. Внутренний противопожарный водопровод не сработал, как и система дымоудаления", - говорит спасатель.
Застройщик не предусмотрел на территории комплекса пожарных гидрантов, из-за чего спасателям было неоткуда брать воду.
После ликвидации пожара одесситы стали возвращаться в здание, где увидели значительные повреждения потолков и стен парадных.
Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП
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