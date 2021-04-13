В Одессе внезапно скончался лидер рок-группы

Известный одесский музыкант и фронтмен группы «Призрачный рай» Анатолий Волошин умер во вторник 13 апреля от "остановки сердца".

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его сын Василий Волошин на странице в Facebook музыкальной группы.

«Он был единственным незаменимым членом нашей группы, он её породил и показал всему городу, на что он способен! К сожалению, без его творческой поддержки, группа «Призрачный Рай», не сможет продолжить дальнейший путь. Поэтому я официально заявляю, что отныне «Призрачный Рай» прекращает своё существование!», - написал он.

По словам Василия, его отец был незаменимым человек. До этого у группы всё шло хорошо, музыканты собирались записать новый альбом и начать формировать новые музыкальные произведения.

«Но заменить моего отца никто не сможет!», - отметил Василий Волошин.

В завершении он добавил, что похороны Анатолия состоятся 15 апреля в 11 часов утра.

К слову, группа "Призрачный рай" отмечалась тяжелой направленностью, смесь хеви-метала и трэша. Коллектив был регулярным участников фестивалей «Гоблин-шоу» и «Пикейные жилеты», гастролировал по Украине.

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