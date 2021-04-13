В сети показали лицо мужчины, который хотел похитить ребенка из одесского двора

Его фото обнародовали в местном телеграм-канале "Х.Одесса", передает Politeka.net.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Новикова, 12.

30-летний мужчина с собакой на привязи подошел к маленькому мальчику, взял за руку и попросил пойти с ним за гаражи поиграть с животным.

К счастью, это увидела через окно его мать, которая выбежала на улицу, забрала ребенка, а после этого вызвала полицию.

Задержанный так и не смог объяснить полицейским, зачем увел мальчика. При обыске у него обнаружили нож, бутылку водки, детские трусики и игрушку. Мужчину доставили в райотдел для выяснения обстоятельств.

Родителей призвали быть бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее мы сообщали, полицейские разыскали убийцу людей, окровавленные тела которых нашли в Подольске Одесской области

Так, во вторник, 13 апреля, приблизительно в 8 часов утра в одном из домов были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

Погибшие были зарезаны, раздеты и лежали в кровати.

Убитыми оказались 43 - летняя Татьяна и ее нынешний муж 57-летний Владимир.

Вчера вечером уже покойные употребляли спиртные напитки, в это время приехал бывший сожитель погибшей, выпил вместе с ними и уехал. Он и подозревается в жестоком убийстве, так как к его дому привел полицейских служебный пес.

Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП

Также Politeka сообщала, ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео