В Одессе поймали хитрую мошенницу, которая выманила крупную сумму денег у пожилой семейной пары, проживающей в Киевской области
Аферистку задержали полицейские на съёмной квартире в Одессе, подроббнее об этом сообщили на сайте столичной полиции, передает Politeka.net
Так, в селе Пустовиты Обуховского района женщина ромской внешности зашла во двор пожилых супругов и выдала себя за сотрудницу Пенсионного фонда.
Она рассказала старикам, что в ближайшее время теперешние купюры выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на иностранную валюту.
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Пенсионерка поверила аферистке и принесла для «обмена» все свои сбережения.
После этого мошенница села в такси и укатила в Одесскую область.
Полицейские отследили ее путь передвижения и задержали в арендованной квартире в Одессе. У злоумышленницы изъято более 100 тыс. грн. и иностранную валюту.
В полиции отметили, что уже вернули потерпевшей пенсионерке все украденные деньги.
Подобные преступления в Одессе не редкость.
На прошлой неделе стало изсетно, что двое мужчин под видом социальных работников зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.
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