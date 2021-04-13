Пожилые люди ей поверили

В Одессе поймали хитрую мошенницу, которая выманила крупную сумму денег у пожилой семейной пары, проживающей в Киевской области

Аферистку задержали полицейские на съёмной квартире в Одессе, подроббнее об этом сообщили на сайте столичной полиции, передает Politeka.net

Так, в селе Пустовиты Обуховского района женщина ромской внешности зашла во двор пожилых супругов и выдала себя за сотрудницу Пенсионного фонда.

Она рассказала старикам, что в ближайшее время теперешние купюры выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на иностранную валюту.

Пенсионерка поверила аферистке и принесла для «обмена» все свои сбережения.

После этого мошенница села в такси и укатила в Одесскую область.

Полицейские отследили ее путь передвижения и задержали в арендованной квартире в Одессе. У злоумышленницы изъято более 100 тыс. грн. и иностранную валюту.

В полиции отметили, что уже вернули потерпевшей пенсионерке все украденные деньги.

Подобные преступления в Одессе не редкость.

На прошлой неделе стало изсетно, что двое мужчин под видом социальных работников зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.

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