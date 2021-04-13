В среду, 14 апреля, погода в Одессе ухудшиться, синоптики сообщают о дожде и похолодании
Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Утро будет без осадков, днем пойдет дождь, который усилится к вечеру.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
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По Одесской области метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 9-14 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы сообщали, в центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы.
В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади.
Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.
Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно.
Напомним, что землетрясение из Румынии коснулось Одесчины: "распространилось на ..."
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